إقرار برنامج لنقل 6 آلاف معلمة للمناطق النائية

شارك عبر واتساب

أقر مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة يتم تنفيذه من خلال شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

وأوضح وزير التعليم أن البرنامج يستهدف توفير وسائل نقل مناسبة وأكثر أمناً

لأكثر من 6000 معلمة في المراحل الأولية، وذلك سعيًا من وزارة التعليم لتخفيف معاناة المعلمات في المناطق النائية الوعرة.

ويستهدف البرنامج الذي أقر الأسبوع الماضي، المعلمات في المدارس التي تقع في المناطق النائية الوعرة

واللواتي يتنقلن لمسافات طويلة، حيث سيتم خلال الفترة القريبة القادمة الإعلان عن كافة تفاصيل المعايير والشروط

وكذلك آلية التسجيل بعد اكتمال بناء البوابة.

وسيتم إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج خلال عام 2017م على عدد محدود من المعلمات المشمولات بالخدمة

وسيكون هناك تدرج في التطبيق وصولًا إلى العدد المستهدف بنقل أكثر من 6000 معلمة في المناطق النائية

عبر وسائل نقل آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية، وستساهم المعلمة الراغبة بالخدمة بمبلغ مقطوع قدره (500) ريال شهرياً

للعام الدراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة.

وستقوم شركة تطوير النقل التعليمي بجمع البيانات الخاصة بالمعلمات المستحقات للخدمة في المناطق المستهدفة

لمعرفة وتحديد الفئة التي ستشملها الخدمة، ما سيتطلب إجراء مسح شامل لكافة البيانات الأساسية للمعلمات المستفيدات

ومن ذلك تحديد مواقع إقامتهن الحالية والمدارس المستهدف النقل إليها

لتتمكن الشركة من تحليلها والاعتماد عليها في تحديد مسافات الرحلات لكل يوم

ونوع المسارات بين الطرق السريعة والترابية والوعرة، ونوع المركبات المناسبة لكل مسار وحجمها.

وحول المناطق التي سيكون لها الأولوية في التنفيذ أوضح الدبيخي أنه سيتم التركيز على المناطق النائية الوعرة

ذات الحاجة العالية والملحة، وهي المدارس البعيدة عن النطاق العمراني

والتي يصعب على المعلمات الإقامة فيها إما لعدم وجود مساكن ملائمة أو لقلة الخدمات المتوافرة فيها.