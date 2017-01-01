رئاسة شئون الحرمين تعلن فتح باب التسجيل لطلبات التوظيف الموسمي

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح تسجيل طلبات التوظيف الموسمي، لموسم رمضان والحج 1438هـ.

وقالت أن من ضمن الشروط المطلوبة للتقديم أن يكون سعودي الجنسية

وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وأن يكون مناسبا للعمل بالمسجد النبوي من حيث الخلق والمظهر.

وأن يكون المؤهل الأدنى الشهادة المتوسطة لكافة الإدارات والشهادة الثانوية لإدارة الهيئة

وأن يكون متفرغا للعمل تماماً ولا يوجد لديه عمل آخر واجتياز المقابلة الشخصية في لجنة التوظيف الموسمي.

وأن يقبل المتقدم العمل في أي وردية يتم توجيهه إليها من قبل الإدارة المقبول فيها

وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة .

ويشترط للقبول في العمل استكمال الطلبات المذكورة أعلاه وفي حال الترشح للعمل يشترط حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين.