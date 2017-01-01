القبض على مجموعة قوارب تمارس الصيد بمنطقة محظورة

شارك عبر واتساب

ألقت دوريات حرس الحدود البحرية بالمنطقة الشرقية القبض على مجموعة قوارب كانت تمارس الصيد في مناطق محظورة وممنوع الصيد بها.

وأفاد المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي، أن دوريات حرس الحدود البحرية

بقطاع الجبيل تمكنت من القبض على 12 شخصا من جنسية عربية في قوارب مختلفة كانوا يمارسون الصيد بمنطقة محظورة

وأشار إلي أنه تم إيقافهم وتفتيشهم ولم يعثر معهم على أي من الممنوعات أو المحرمات

قائلاً أنهم أحيلوا للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم لائحة الأمن والسلامة.

وأضاف الأكلبي، أنه وأثناء قيام دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع القطيف بعملها المعتاد

خالفت زورق صيد على متنه 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية كانت تمارس الصيد بالقرب من مناطق بترولية ممنوعة

حيث تم القبض عليهم وتفتيشهم وجرت إحالتهم للتحقيق تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم لقاء ارتكابهم مخالفة لائحة الأمن والسلامة.