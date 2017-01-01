(البلاد) تُطلق صناعة الصحافة الحديثة مع بداية (2017)
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البلاد تُطلق صناعة الصحافة الحديثة مع بداية (2017)
لأول مرة في المملكة العربيةالسعودية و العالم العربي
تنفرد صحيفة البلاد بإحداث تطوير نوعي تقني
في مادة الصحافة الورقية ، بتحويلها لمادة متفاعلة إلكترونياً في الـ(pdf)
وبصورة حركية بالصوت و الصورة ، بلقطات الفيديو في ملف واحد
ندعوكم لتجربة الميزة الفريدة ، بتصفح البلاد دجتال على موقعها الإلكتروني
http://books.albiladdaily.com/books/rjlj/#p=5
http://books.albiladdaily.com/books/rjlj/#p=1
http://books.albiladdaily.com/books/rjlj/#p=16
الوسوم:صحيفة البلاد
التصنيف: الأولى
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