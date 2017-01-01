العدد 21802 02 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(البلاد) تُطلق صناعة الصحافة الحديثة مع بداية (2017)

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(البلاد) تُطلق صناعة الصحافة الحديثة مع بداية (2017)
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البلاد تُطلق صناعة الصحافة الحديثة مع بداية (2017)

لأول مرة في المملكة العربيةالسعودية و العالم العربي

تنفرد صحيفة البلاد بإحداث تطوير نوعي تقني

في مادة الصحافة الورقية ، بتحويلها لمادة متفاعلة إلكترونياً في الـ(pdf)

وبصورة حركية بالصوت و الصورة ، بلقطات الفيديو في ملف واحد

ندعوكم لتجربة الميزة الفريدة ، بتصفح البلاد دجتال على موقعها الإلكتروني

http://books.albiladdaily.com/books/rjlj/#p=5

http://books.albiladdaily.com/books/rjlj/#p=1

http://books.albiladdaily.com/books/rjlj/#p=16

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