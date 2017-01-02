الإطاحة بعشريني اعتدى على وافد وسلبه نقوده بجازان

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تمكنت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان، من الإطاحة بشاب عشريني قام بالاعتداء على وافد آسيوي، وسلب منه مبلغاً مالياً كان بحوزته بأحد المجمعات التجارية بجازان، في وقت قياسي من ارتكابه للجريمة.

وكانت إدارة العمليات قد تَلَقّت بلاغاً من وافد آسيوي يعمل بأحد المجمعات التجارية عن قيام شخص بالاعتداء عليه

وسلب نقوده وحافظته بالقوة والفرار من الموقع.

وعلى الفور تم تمرير البلاغ للفِرَق العاملة بالميدان، وتكثيف البحث والتحري عن الشخص بموجب ما توفر من معلومات وأوصاف

مما أسفر عن ضبطه بموقع تجاري آخر وفي وقت قياسي وبحوزته المبلغ

واتضح أنه شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، واستطاع المُبلغ التعرف عليه؛ فتم إعداد محاضر الضبط وإحالته لجهة الاختصاص.