إحباط تهريب أكثر من طن (تنباك) بجمرك سلوى

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أحبط جمرك سلوى محاولة لتهريب كمية من التنباك بلغت (1,300) كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأفاد مدير عام جمرك سلوى علي العطوي، أنه وردت للجمرك إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات بقصد المغادرة

وقال “عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة للشاحنة عُثر على عدد (50) كرتونًا مُخبأة بمخابئ سرية مُعدّة

لغرض التهريب بمقدمة براد الشاحنة وأضاف “عند تفتيشها تبيّن أنها تحتوي على مادة التنباك بلغت كميتها (1,300) ألف وثلاثمائة كيلوجرام. مؤكداً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد العطوي، أن تهريب مادة التنباك كان لغرض التهرب من الرسوم الجمركية بدولة قطر

وشدد على أن الجمارك السعودية تعمل على مكافحة التهريب بكافة أنواعه سواءً كان بقصد الدخول أو المغادرة.