السجن (4) أشهر و (300) جلدة لعمال “بن لادن”

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قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بالسجن والجلد بحق عدد من العمال بشركة “بن لادن”، بعد اتهامهم بالاعتداء على الممتلكات العامة وإثارة الشغب.

وأصدرت الدائرة التعزيرية السادسة بالمحكمة الجزائية، أحكامًا بالسجن 4 أشهر و300 جلدة

على عدد ممن شاركوا في تظاهرات المطالبة بالرواتب المتأخرة؛ حيث رأت المحكمة أنهم أحدثوا فوضى

وعبثوا بشكل كبير بالممتلكات العامة، وحرضوا آخرين على إحداث الشغب

فيما صدر بحق بقية المتهمين حكم بالسجن 45 يومًا فقط.

وكانت الجلسة التي عُقدت أمس الأحد شهدت حضور 49 عاملًا من المتهمين في القضية وامتدت لنحو 4 ساعات كاملة

ويذكر أن عمال شركة “بن لادن” للمقاولات والإنشاءات، نظموا خلال الأشهر الماضية عدة وقفات، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر.