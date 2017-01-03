مصادرة (3) أطنان من الخبز في مكة المكرمة (صور)

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عثرت الفرق الميدانية ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة على موقع عشوائي مخالف بجوار سوق الأعلاف استخدمه عدد من المخالفين لتجفيف الخبز وتخزينه بطرق عير صحية.

وأفاد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، إن المراقبين تمكنوا من العثور على الموقع

عند سوق الأعلاف بمنطقة العكيشية، وعثروا على كميات كبيرة من الخبز المجفف والمعبأ في كراتين مخزنة

بشكل عشوائي ولا يخضع للاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة حوالي(3) أطنان من الخبز المجفف

وأشار إلى أن معظم المخالفين الذين يديرون الموقع تمكنوا من الهرب بعد ملاحقتهم من قبل المراقبين.

وأكد عراقي أن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة كافة المواقع بشكل مستمر

للقضاء على المظاهر غير الصحية والعشوائية والتي تتسبب في الإضرار بالصحة العامة.

وشدد على أن هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة

وتعزيز جوانب الإصحاح البيئي والحد من الظواهر السلبية وتأثيراتها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع

في أضرار التعامل مع هذه الفئة من المخالفين، وتعزيز دور الجمهور في حماية البيئة والحفاظ عليها.