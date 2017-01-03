الكهرباء تغطي 99% من أنحاء المملكة

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كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إحدى الشركات المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، عن أن الشبكة الكهربائية تغطي قرابة 99% من أنحاء المملكة، لتخدم المشتركين في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة، مؤكدة سعيها المتواصل لتطوير شبكة النقل لضمان موثوقية الخدمة، ووصولها لكافة المشتركين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس ليث البسام، أن خطط واستراتيجيات النقل الوطنية

تهدف إلى مواكبة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الاستراتيجي للشركة السعودية للكهرباء

والتي تهدف لأن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي بين آسيا وأوروبا عبر الربط بشبكتي تركيا ومصر

بعد أن اكتملت منظومة الربط الكهربائي الخليجي، نظراً لما تتمتع به المملكة من مكانة استراتيجية بين القارتين

إضافة إلى قوة البنية التحتية الخاصة بالشبكة الكهربائية وقدرتها على تلبية احتياجات واشتراطات الربط الكهربائي بين الدول

وأشار إلي أن خطط الشركة تهدف أيضاً إلى التحول نحو استخدام الشبكات الكهربائية الذكية

والاعتماد عليها في إدارة منظومة نقل الكهرباء بالمملكة، مما سيجعل شبكة نقل الكهرباء الخاصة بالشركة

الأكثر تطوراً وتقنية في المنطقة والشرق الأوسط.

وأكد البسام، أن شبكة نقل الكهرباء بالمملكة شهدت نمواً كبيراً منذ عام 2000م

إذ تبلغ أطوالها بنهاية 2016م أكثر من 70.5 ألف كيلو متر دائري، بنسبة نمو بلغت 136%

كما يبلغ عدد محطات التحويل الموجودة 867 محطة، بنسبة نمو بلغت 88%، وهناك قرابة 2727 محول نقل

تبلغ سعتها أكثر من 306 آلاف ميجا فولت أمبير، مرتفعة بنسبة 191% خلال نفس الفترة

وتبين هذه الأرقام مدى النمو الكبير في الشبكة، الرامي إلى تلبية كافة احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وإيصالها لهم في أي بقعة من أرض المملكة