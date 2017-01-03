تعاون أمني سعودي مصري يحبط تهريب 7 ملايين حبة كبتاجون للمملكة

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تمكنت السلطات بجمهورية مصر العربية من الإطاحة بأفراد شبكة إجرامية خططت لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية

وأفاد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية: “في إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية

التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة

وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية عن قيام شبكة إجرامية

بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة

بتمريرها عبر الأراضي المصرية

وأشار إلي أن الجهة المختصة بجمهورية مصر العربية تمكنت من ضبط الشبكة قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة”.

وقال : “اتضح أنها مكونة من سبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخدرة

وعدد 432 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم خمسة أشخاص”.