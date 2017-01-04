إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون بحالة عمّار
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أحبط جمرك حالة عمّار محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدّرة حيث تم ضبط عدد (99,028) حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للمملكة عبر المنفذ.
وأفاد مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة، أنه تم إحباط هذه الكمية من خلال محاولتين لتهريبها
حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة، وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” المخدرة
بلغت (94,978) حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية
ووُضع بعض من قطع “الملوخية والمرامية” فوقها لغرض التمويه، وأضاف أنه بالمحاولة الثانية تم ضبط (4,050) حبة
كانت مُخبأة مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية وتثبيتها بشريط لاصق على جسمه
وارتداء مشد أسود اللون لإخفائها.
وأكد النعيمة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
التصنيف: محليات
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