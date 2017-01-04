أوباما يلقي خطاب الوداع من منزله بشيكاغو الثلاثاء القادم

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أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه سيلقي الثلاثاء القادم خطاب الوداع للشعب الأمريكي من منزله بمدينة شيكاغو وسط غربي البلاد.

وقال أوباما في رسالة نشرها الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: “سأذهب يوم الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني

إلى بيتي في شيكاغو لألقي خطابي الوداعي وأعرب عن امتناني لكم، حتى وإن لم تتمكنوا أن تكونوا هناك بأنفسكم”.

وأضاف أنه “منذ عام 2009، ونحن نواجه حصتنا من التحديات التي خرجنا منها أقوى من قبل”

مشيراً إلى أن هذه القوة نبعت “من إيماننا بأننا سوية نستطيع تغيير البلاد إلى الأفضل”.

ومن المقرر أن يسلم أوباما (55 عاما) ، المنتمي للحزب الديمقراطي، السلطة

إلى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب (70 عاما) في العشرين من الشهر الجاري.

ومنذ عهد الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، ورؤساء الولايات المتحدة ينهون عهدهم بإلقاء كلمة وداعية على الشعب.