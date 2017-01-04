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قالت وزارة الداخلية التونسية إن وحداتها المختصة تمكنت، أمس الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية من 13 عنصرا بمدينة هرقلة في محافظة سوسة، شرقي البلاد.

وأوضحت الداخلية أن أفراد الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 43 سنة، اعترفوا بعقدهم إجتماعات سرية

بأحد المساجد بالمدينة وقيامهم بتسفير حوالي 12 شابا جميعهم من مدينة هرقلة

إلى بؤر التوتر للإنضمام إلى الجماعات الإرهابية.

وأكد المعتقلون وفقا لـ”سكاي نيوز” علاقتهم الوطيدة بعنصر إرهابي خطير ينتمي إلى كتيبة “عقبة بن نافع” المتشددة

ويجري البحث عنه من طرف الوحدات الأمنيّة

وأمرت النيابة العامة في تونس بالإحتفاظ بكامل أفراد الخلية وفتح قضية بحقهم

بتهم “الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر”.