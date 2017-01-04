جازان..ضبط (413) مخالف و(5) مصانع للخمور في مزارع الموز

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تمكنت الفرق الميدانية بشرطة منطقة جازان من ضبط 5 مصانع لتجهيز وبيع الخمور، تُديرها مجموعة تتكون من 11 شخص من جنسيات إفريقية.

وأوردت المعلومات أن أربعة منها في مزارع خارج العمران بمحافظة بيش مخفين نشاطهم

بين أشجار الموز التي تشتهر بها تلك المزارع حيث عثر بها على أدوات ووسائل التصنيع

باﻹضافة لضبط ٢٥٠ جركل سعة ٢٥ لترًا مملوءة بالمسكر جاهزة للترويج.

وتبين أن من يدير تلك المزارع مجموعة من الأفارقة المخالفين؛ حيث يقدمون على استئجارها

من أصحابها ليمارسوا فيها تصنيع وإعداد الخمور والمسكرات.

في الأثناء أطاح رجال الأمن خلال الحملة التي شاركت فيها الجهات المعنية بـ413 مخالفًا من الجنسية الإفريقية.

وتم ضبط 3 مركبات مسروقة و4 ناقلة لمخالفين أفارقة بلغ عدد المخالفين خلالها 25 مخالفًا؛ منهم نساء في محافظة فيفا.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان ورئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، تقديره الجهود الميدانية

من أبنائه رجال الشرطة والجهات الأمنية المشاركة بالمنطقة، وما تحقق وما يتم من حملات يومية.

ونوه بأن تأجير المزارع لمخالفين ومجهولين يعد مخالفة للنظام، وأنه ستطبق التعليمات

بحق من يقدم على ذلك، مشيدًا بتعاون المواطنين فيما يخدم المصلحة العامة للوطن.

وشدد على أن الحملات متواصلة وفق توجيهات أمير المنطقة، ومتابعة مدير الأمن العام.