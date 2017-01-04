القبض على لصوص السيارات أمام المنازل في غرب الرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عدد من الوافديين ( 4 باكستانيين و 3 بنجلاديشيين )

تورطوا بجرائم سرقة السيارات كانت متوقفة أمام منازل أصحابها غرب العاصمة.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة الرياض العقيد فواز الميمان أن الأجهزة المختصة رصدت عدد من حوادث سرقة

اجزاء من سيارات متوقفة امام المنازل، قائلاً أنه تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة

لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها ، وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم تباعاً.

وأشار الميمان إلي أن الادلة أثبتت وقوفهم خلف تلك الحوادث اذ ضبط بحوزتهم

الاجزاء المسروقه من السيارة نوع “جينسس” التي ظهرت في المقطع المتداول

وأضاف “بسماع اقوالهم أقروا مبدئيا بسرقة أكثر من 10 سيارات أثناء وقوفها امام منازل اصحابها في ساعات متأخرة من الليل

وقيام أحدهم باستقبال المسروقات و تصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها موزعين الادوار فيما بينهم”

وأشار الميمان إلى إيقاف كافة المتهمين بمركز الشرطه المختص ، وتحريز المضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.