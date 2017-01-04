إلتزام (31) ألف منشأة و (1983) خالفت قرار “توطين الاتصالات”

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كشفت الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، عن التزام 13,197 منشأة اتصالات بقرار التوطين

وذلك بعد 41,879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي وحتى الرابع من شهر ربيع الثاني الحالي

في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها

وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.

وأسفرت الزيارات الميدانية، التي نفذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات

أسفرت عن التزام 3,081 محلا في المنطقة الشرقية بالقرار، تلتها مكة بـواقع 2,442 محلا

في حين بلغ عدد المحلات الملتزمة بتوطين الاتصالات في الرياض 1,957 محلا.

من جهة أخرى أحالت الفرق التفتيشية 1,809 محلات للجنة العقوبات، من أصل 1,983 محلا مخالفا لقرار توطين الاتصالات

منها 500 محل في الرياض، و471 محلًا في المنطقة الشرقية، و411 محلًا في المدينة

فيما تم إغلاق 1,117 محلا، وإنذار 174 محلًا مخالفًا للقرار في مختلف مناطق المملكة.

ودعا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل محمد الفالح، عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات.