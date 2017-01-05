“الجمارك” تمنع دخول المركبات التي لا تحتوي مقطورتها على إضاءة خلفية

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أكدت الجمارك السعودية على جميع المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخول المركبات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، التي تسحب خلفها مقطورة للأمتعة تغطي الإنارة الخلفية للمركبة.

وشددت الجمارك على أنه “لن يتم السماح بدخول هذه المركبات إلا بعد أن تجهز المقطورة

أو حامل الأمتعة بإنارة خلفية حمراء تكون بشكل واضح حتى لا تتسبب المركبة في حوادث على الطريق”.

وأكدت الجمارك حرصها على “تنفيذ متطلبات السلامة المتعلقة بالمركبات التي تسحب حامل أمتعة أو مقطورة شحن

وقالت إنها لاحظت مؤخراً -من خلال مراقبة دخول وخروج المركبات- أن بعض المركبات القادمة على هذا الشكل

لا تتوفر فيها متطلبات السلامة، ومن أهمها عدم وجود إنارة خلفية واضحة”.