العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(132) ألف نازح منذ بدء معركة استعادة الموصل في العراق

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(132) ألف نازح منذ بدء معركة استعادة الموصل في العراق
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أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين من مدينة الموصل العراقية ومحيطها وصل إلى نحو 132 ألف شخص حتى الآن منذ بدء معركة استعادتها من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في تصريح له “أن نحو 114 ألفا يقيمون في مخيمات النازحين

ومواقع الطوارئ في العراق”، مؤكدا أن السكان داخل الموصل يواجهون وضعا إنسانيا صعبا.

وأشار إلى أن مخزون الغذاء بدأ ينفد مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية

بالإضافة إلى شح المياه في شرق الموصل بسبب جفاف الآبار.

وقال فرحان أنه منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي تمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى 513 ألف شخص

داخل وخارج المخيمات وتزويدهم بخدمات المياه النقية والصرف الصحي والنظافة

ونوه إلى أن عدم استقرار الوضع الأمني يعيق الاستجابة الإنسانية داخل الموصل.

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التصنيف: دولية

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