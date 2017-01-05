العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مقتل (7) انقلابيين بينهم قيادي بمعارك مع الجيش اليمني في تعز

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مقتل (7) انقلابيين بينهم قيادي بمعارك مع الجيش اليمني في تعز
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قتل 7 من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بينهم قائد ميداني، اليوم الأربعاء، في معارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز.

وأوضحت قيادة محور تعز، في بيان لها “أن المعارك التي دارت في الضباب غربي المدينة، وشارع الأربعين شمالي المدينة

أسفرت عن مقتل 7 من الميليشيا الانقلابية بينهم قائد ميداني يدعى”أبو طارق”، فيما أصيب العشرات.

وأكد البيان أن الجيش اليمني تمكن من دحر هجوم للميليشيا الانقلابية على منطقة” الصياحي” في الضباب، وشارع الأربعين

وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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التصنيف: دولية

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