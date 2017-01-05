الذهب يستعيد عافيته مع تراجع الدولار

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ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، الخميس، مدفوعا بمزيد من التراجع في قيمة الدولار بعد تحقيقه أعلى سعر له في 14 عاما.

وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة

إلى 1178.36 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس 1178.62 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ السابع من ديسمبر.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة إلى 1178.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.7 بالمئة إلى 102.030 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.5 بالمئة إلى 16.66 دولار للأوقية

بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة عند 16.70 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين اثنين بالمئة إلى 959 دولارا للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى في نحو ثمانية أسابيع البالغ 960.10 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم أكثر من واحد بالمئة مسجلا أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع عند 747.80 دولار للأوقية

وبلغت نسبة ارتفاعه هذا الأسبوع 9.6 وهو أفضل أداء منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو الماضي.