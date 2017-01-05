خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية النرويج

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير خارجية النرويج بورغ برنده.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج عصام عابد، وسفير النرويج لدى المملكة رولف ويلي هانسن.