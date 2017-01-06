فيديو.. إنجاز جديد لمعمر فرنسي “متألق”

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سجل معمر فرنسي، يبلغ من العمر 105 سنوات، رقما قياسيا، يوم الأربعاء، بعدما قطع 22.52 كيلومترا بدراجته في ساعة واحدة بمضمار، قرب العاصمة باريس.

وظهر المعمر روبير مارشان بملابس صفراء وزرقاء اللون واضعا على ظهره رقم 105

وسط جمهور كبير أعجب بركوبه الدراجة في مضمار سان كونتان إيفيلين.

ولم يستطع المعمر “المتألق” بدنيا أن يحطم رقمه القياسي السابق

وهو 26.927 كان قد أحرزه في سنة 2014، حين كان عمره قرنا وعامين.

وبدا مارشان مبتسما بعد نجاحه وانتهاء سباقه الذي لا يشارك فيه سواه

وقال للصحفيين إنه كان من الممكن أن يفعل أفضل من ذلك .

وأوضح “لم أر اللوحة التي تخبرني بأن عشر دقائق تبقت لي..لو كنت رأيتها لكنت أسرعت قليلا وسجلت رقما أفضل”.

وجوابا حول ما إذا كان سيخوض السباق مرة أخرى بعد عامين، قال “يستغرق حملك تسعة أشهر لكن موتك لا يستغرق سوى 30 ثانية.”

واستهل مارشان الذي ولد في شمال فرنسا عام 1911 ركوب الدراجات عندما كان عمره 14 عاما، لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا عندما بلغ 67 عاما.