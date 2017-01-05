الإطاحة بـ168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل بالباحة

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تمكنت أجهزة الأمن بشرطة منطقة الباحة وبمشاركة مكتب العمل بمحافظة العقيق خلال اليومين الماضيين وضمن حملاتها الأمنية المستمرة على مستوى المنطقة من إلقاء القبض على 168 وافداً من جنسيات مختلفة ”مخالفين لنظامي الإقامة والعمل”.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد أنه اتخذت بحقهم جميع الإجراءات الأمنية اللازمة

والتأكد من عدم وجود أي رصيد أمني لهم، وسلموا لجهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم بحقهم.

وأكد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي آل هادي، أن الشرطة عاقدة العزم على مواصلة هذه الحملات

للقضاء على هؤلاء المخالفين لأنظمة الدولة، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية

فيما يخدم المصلحة العامة لوطننا الغالي والإبلاغ عن هؤلاء المخالفين وعدم التستر عليهم

وحذر من أن تشغيلهم أو إيواءهم سوف يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها فضلا عن أن ذلك يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام.