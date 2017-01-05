سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 7198 نقطة

شارك عبر واتساب

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعًا 0.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7198.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 242 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع، والدرع العربي، وبروج للتأمين، ولازوردي، وسايكو، الأكثر ارتفاعًا

أما أسهم شركات نماء للكيماويات، والخدمات الأرضية، والمواساة، ونادك، وسدافكو

فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.80% و2.45%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وصدق، وزين السعودية، ومجموعة السريع، هي الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، ولازوردي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.