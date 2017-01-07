مقتل 300 عنصر من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية تحرير الموصل

شارك عبر واتساب

أكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن مقتل 300 عنصر من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال معارك المرحلة الثانية من عمليات استعادة الساحل الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، في تصريحات له أمس، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب

تمكن من القضاء على أكثر من 300 عنصر من التنظيم خلال المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

وأشار إلي أن قدرات “داعش” القتالية لمواجهة القوات الأمنية قد تقلصت بشكل كبير وخاصة بعد تغيير الخطة الأمنية

وتحرير مناطق استراتيجية في الساحل الإيسر من المدينة وخاصة المنطقة الصناعية وحي الكرامة.

وأضاف أن تنظيم “داعش” الإرهابي استخدم أكثر من 250 سيارة مفخخة خلال المرحلة الأولى من العمليات

وتابع “لكنه استخدم 4 سيارات مفخخة فقط خلال المرحلة الثانية من استعادة الموصل”

وأعتبر أن ذلك يعتبر مؤشرا على انخفاض قدراته القتالية.

وأوضح النعمان أن قوات مكافحة الإرهاب أصبحت على تماس مع قوات الشرطة الاتحادية في محور الجنوب الشرقي للموصل

بعد تحرير حيي الكرامة والانتصار، مؤكدا وجود تنسيق لتحرير الساحل الإيسر من الموصل بالكامل خلال الأيام القادمة.