الخطوط السعودية تعلن إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول اليوم السبت بسبب الثلوج الكثيفة

وقالت في تغريدةٍ لها : “بسبب الأحوال الجوية في إسطنبول تمّ إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول اليوم 7 يناير2017.. مقدّرين تفهمكم “.

وتسبّبت الثلوج الكثيفة في مدينة إسطنبول التركية، في تأخير وإلغاء عديدٍ من الرحلات الجوية من وإلى مطار أتاتورك الدولي.

وأفادت وكالة الأناضول أنه نتيجة أعمال إزالة الثلوج من مهابط الطائرات، ما بين الساعة 20:30 و21:00 بالتوقيت المحلي من مساء

أمس الجمعة (17:30 – 20:00 تغ)، فإن سلطات المطار أغلقت المطار أمام هبوط وإقلاع الطائرات

فيما اضطر عديدٌ من شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها.

ووجّهت سلطات المطار المسافرين الذين أُلغيت تذاكرهم إلى الفنادق

فيما بقي بعضهم داخل المطار؛ حيث وزعت لهم شركة الخطوط الجوية التركية طروداً غذائية.