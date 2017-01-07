أوبك: نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية

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أكد امين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) محمد باركيندو أن الدور الكويتي ساهم في التوصل الى الاتفاق التاريخي لوزراء نفط (اوبك) في فيينا نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا.

واضاف باركيندو، في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بثته اليوم قبل جولته الخليجية التي تشمل عددا من الدول الاعضاء

في (اوبك) بينها قطر والكويت ، أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض انتاج النفط

والتي ترأسها دولة الكويت ستعقد اجتماعها القادم بفيينا في 21 كانون ثان/ يناير الجاري لمدة يومين.

وأوضح أن الهدف من هذا الاجتماع، هو مراجعة اتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج

والنظر في تطورات سوق النفط فيما يتعلق بمعادلة الإنتاج والاسعار بعد اعلان فيينا التاريخي الخاص بخفض الإنتاج.

وقال انه سيجتمع مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق خلال زيارته المقررة لدولة الكويت غدا الاحد

بعد زيارة دولة قطر للتباحث معه بشأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية القادم في فيينا

إضافة الى جملة من المسائل الاخرى المعنية بالتطورات الأخيرة في السوق النفطية العالمية.

وحول إمكانية تحديد سقف رسمي لأسعار النفط عند معدل 55 دولارا للبرميل في اليوم

قال باركيندو: إنه “في اطار سياسة المنظمة لا يوجد سعر مستهدف محدد، فنحن نركز على إعادة التوازن والاستقرار

الى سوق النفط العالمية، ولاحظنا بالفعل استجابة إيجابية جدا من السوق بعد قرار المنتجين الأخير في فيينا بخفض معدلات الإنتاج”