مصرع عاملين نتيجة حريق بالليث
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لقي عاملان صباح اليوم السبت، مصرعهما نتيجة حريق نشب في سكنهما الكائن جنوب محافظة الليث.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، العاملان وجدا متوفيان
داخل سكنهما المكون من غرفتي منشأة على دور واحد.
وأضاف أن حريقاً نشب بإحدى الغرف نتج عنه تصاعد كميات من الأدخنة غطى أرجاء السكن.
وأكد أن فرق التحقيق باشرت الحادث ونقلت حالتا الوفاة إلى المستشفى للكشف
وتحديد أسباب الوفاة، كما تم تسليم الحادث في وقت سابق للجهات المعنية بشرطة المحافظة.
التصنيف: محليات
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