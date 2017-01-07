إحباط تهريب (1200) حبة كبتاجون مخبأة في منطقة (الأعضاء التناسلية)

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أحبط جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة ثلاث محاولات لتهريب 1200 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى إحباط تهريب 73 جراماً من مادة الحشيش عُثر عليها مخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأفاد مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة: “تم إحباط تلك الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبه

حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 194 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين إلى المملك

حيث أخفيت داخل كيس تم تثبيته بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية”.

وأشار النعيمةإلي أنه بنفس طريقة التهريب السابقة، عُثر مع مسافر آخر على 64 حبة كبتاجون، و73 جراماً من مادة الحشيش”.

وأكد أنه تم إحباط محاولة تهريب 943 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين

بحيث أخفيت في “الجاكيت” الذي يرتديه المهرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار: “المهربون يستغلون أجسادهم ومناطقهم الحساسة

لمحاولة تمرير هذه الآفة، ولكن الجمارك تبذل جهوداً في سبيل مكافحة تهريب المخدرات”.