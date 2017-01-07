العدد 21807 07 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(التجارة) تصدر أكثر من 123 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونيًا خلال 2016

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(التجارة) تصدر أكثر من 123 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونيًا خلال 2016
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونيًا خلال العام 2016م

حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصًا تشكل 18 في المائة من إجمالي التراخيص

فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيص شكلت 82 في المائة من الإجمالي.

وتمكن الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا

دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات.

ودعت الوزارة الراغبين من الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة

أو زيارة رابط الخدمة: https://coo.mci.gov.sa/

الجدير بالذكر أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين

بهدف إثبات أن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنتج الوطني

كما تعتبر داعمًا رئيسيًا لتسهيل عملية التصدير وخدمة المصنعين.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تحسين وتنظيم

البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030.

التصنيف: اقتصاد

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