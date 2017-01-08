عسيري: الجيش اليمني أصبح قادراً على إدارة العمليات

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كشف المستشار العسكري لوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والمتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.

وأضاف اللواء عسيري أن الجيش اليمني مازال يحق تقدماً على كافة الجبهات في اليمن

وأضاف، بحسب “العربية نت”: “عملنا على استهداف المتمردين الحوثيين وتدريب الجيش اليمني في الوقت ذاته”

وأكد أن إيران جاهرت علناً بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين في اليمن.

في السياق شدد شدَّد اللواء الركن أحمد عسيري خلال حديثه أمس في قناة الجزيرة على أن الهدف الأهم هو تحرير منطقة

باب المندب من سيطرة مليشيا الحوثيين

وأكد أن العمل جارٍ على تحرير معسكر العمري في غرب ‫محافظة تعز.

وقال اللواء عسيري حول مسالة عمليات الساحل الغربي في تعز: أنه ليست هناك عملية محددة للساحل الغربي فقط.

وأكد أن جميع عمليات التحالف لتمكين الحكومة اليمنية والجيش اليمني من فرض سلطة الدولة في جميع الأراضي اليمنية.

واستطرد”لكن النقطة المهمة في الموضوع أن هذه المنطقة جزء من المناطق المتاخمة لممر مهم

هو مضيق باب المندب، فمن الطبيعي أن تكون خالية من وجود أي مليشيات، وتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأشار إلى أن تلك المنطقة كانت محل نزاع بين الانقلابيين والجيش الوطني اليمني في الفترة الماضية

وأكد أنه تم تطهيرها، ويجري السيطرة بشكل كامل على معسكر العمري وصولاً إلى المخا شمالا.

وأوضح بأن أحد الأهداف المهمة للتحالف هو إعادة بناء وتأهيل الجيش اليمني؛ حتى يكون قادرًا على المحافظة

على المناطق المسيطر عليها، وعلى كسب المعارك، وهذا يتم تدريجيًّا، وخلال السنتين الماضيتَين حققنا نتائج كبيرة.

وقال: نحن نعول على الجيش اليمني أن يكون العمود الفقري في جميع العمليات العسكرية التي تتم في الأراضي اليمنية.