إطلاق بوصلة إلكترونية تتيح الوصول لبرامج التدريب والتوظيف

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بوصلة تتيح إلكترونيا سهولة وصول عملائه من الأفراد والمنشآت إلى برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق، ومساعدتهم في تحديد أفضل البرامج الملائمة لاحتياجاتهم.

وجاء إطلاق الخدمة في الموقع الإلكتروني للصندوق في ظل تعدد برامج دعم التدريب

والتوظيف التي يقدمها “هدف” لعملائه الأفراد.

وأكد المدير العام لخدمة العملاء بصندوق تنمية الموارد البشرية سامر الريان، أن خدمة (بوصلة هدف) مزودة بقائمة

لترشيح برامج وخدمات الصندوق، التي يتجاوز عددها 30 برنامجا وخدمة.

وأضاف، أن معايير الترشيح التي يبلغ عددها 22 معيارا، مصنفة إلى فئات

تساعد زائر الموقع على استخدام القائمة بسهولة وتحديد احتياجه بدقة

وأشار إلي أن هذه الخدمة تحدد أكثر البرامج ملائمة لاحتياجات العميل

فضلا عن إمكانية استفادته من بقية برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.

وأوضح أن صفحة “بوصلة هدف”، تتميز بسهولة التعامل مع محتوياتها المتعددة

وفق تسلسل ميسر للاستخدام، يتيح لمتصفح الموقع سهولة الوصول إلى أية معلومة

عن الخدمات والبرامج التي يقدمها “هدف”.

وأفاد أن الصفحة تربط اختيارات المستخدم بنتائج البحث بشكل آلي

لتسهيل استعراض البرامج التي ترشحها “البوصلة” وعند اختيار أحد المعايير من القائمة

تظهر البرامج المرتبطة به بشكل سلس وسريع، وتتغير نتائج البحث مع كل عملية اختيار يدخلها المستخدم إلى القائمة.