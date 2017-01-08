إحالة (1809) مخالفة لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات
شارك عبر واتساب
أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 1809 مخالفة لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، للجنة العقوبات بالوزارة
وذلك خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تطبيق قرار التوطين في مختلف مناطق المملكة.
وأغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية
والاتصالات وتقنية المعلومات، 1117 محلا بينما أنذرت 174 محلاً مخالفًا للقرار في مختلف المناطق.
وكشفت الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، عن التزام 13,197 منشأة اتصالات
بقرار التوطين، بعد 41,879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي
وحتى الرابع من شهر ربيع الآخر الحالي
في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها
وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المئة على السعوديين والسعوديات.
الوسوم:توطين
التصنيف: محليات
التعليقات