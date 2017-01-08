العدد 21808 08 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إحالة (1809) مخالفة لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات

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إحالة (1809) مخالفة لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات
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أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 1809 مخالفة لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، للجنة العقوبات بالوزارة

وذلك خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تطبيق قرار التوطين في مختلف مناطق المملكة.

وأغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية

والاتصالات وتقنية المعلومات، 1117 محلا بينما أنذرت 174 محلاً مخالفًا للقرار في مختلف المناطق.

وكشفت الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، عن التزام 13,197 منشأة اتصالات

بقرار التوطين، بعد 41,879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي

وحتى الرابع من شهر ربيع الآخر الحالي

في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها

وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المئة على السعوديين والسعوديات.

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التصنيف: محليات

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