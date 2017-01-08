أمير الرياض يكرِّم مقيم سوداني تعاون مع رجال الأمن

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وجه أمير منطقة الرياض، مدير شرطة المنطقة، بتكريم الوافد عبدالله الصادق محمد (سوداني الجنسية)، ومنحه شيكاً بمبلغ عشرة آلاف ريال وشهادة شكر، لقاء مساعدته رجال الأمن في ضبط أحد الجناة، مما أدى لتعرضه لإصابة بليغة جراء ذلك.

وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (الأحد): “إن إحدى فرق دوريات الأمن اشتبهت في شخص أثيوبي الجنسية

يقيم بصفة غير نظامية، كان يسير في حي منفوحة حاملا بيده لفافة بلاستيك

وحال طلب الفرق منه الوقوف ارتكب الفرار وجرى متابعته، وتصادف ذلك مع تواجد مقيم سوداني الجنسية

قام بمساعدة طاقم الدورية في متابعة الجاني محاولاً الإمساك به

مما أدى لتعرضه للإصابة جراء اعتداء الجاني عليه بضربه على رأسه بمطرقة حديدية كانت بحوزته”.

وأضاف البيان: “جرى إسعاف المصاب وضبط الجاني، وبتفتيشه عثر بحوزته على ثلاثة قوارير مليئة بالعرق المسكر

تم تحريزها وإيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم”.

من جانبه، عبر المُكرّم عبدالله الصادق محمد، عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة على كريم اهتمامها وعنايتها

مؤكداً أن ما قام به يعد واجب عليه تجاه هذا البلد المعطاء، مثمناً حسن استقبال مدير شرطة الرياض له.