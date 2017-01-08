إحباط تهريب 21 ألف حبة كبتاجون بمطار الأمير نايف

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تمكن جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم, من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون

بلغت (21.000) واحد وعشرون ألف حبة، عثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأفاد مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز, عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية

لأحد القادمين عثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة في حقيبة كانت ضمن أمتعته

بحيث تم تغليف الحبوب بمادة القصدير وإخفائها بطريقة فنية في تجويف داخلي تم إعداده في الحقيبة لغرض التهريب.

وأكد الفوزان أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.