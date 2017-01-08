“صحة الباطن” تُفند الأنباء المتداولة عن اختفاء جثة مولود من مستشفى الولادة

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نفت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن صحة الأنباء المتداولة حول “مواطن فوجئ باختفاء جثة مولوده بمستشفى الولادة والأطفال “،وقال أنه “لا أساس لها من الصحة”.

وأفاد الناطق الإعلامي للمديرية عبدالعزيز بن عبدالله العنزي، في بيان صحفي، اليوم الأحد ، أنه تم تشكيل لجنة للتحقق

مما نشر في بعض وسائل الإعلام، لإظهار الحقائق بهدف منع نشر أخبار مغلوطة.

ونوه إلى إجراء فحص سريري للزوجة، وتحاليل هامة للدم والرحم والأطراف؛ لكشف أماكن المحاليل الوريدية

وعلى محيط البطن وأشعة سونار للرحم، أسفرت جمعيها عن التثبت من أن وضع الرحم طبيعي

دون أي تغيير، وعدم وجود أي آثار للتشققات بالجلد أو علامات تمدد بالبطن؛ ما يعني عدم وجود حمل سابق أو ولادة سابقة.

وأضاف أن مراجعة كافة السجلات الرسمية بالمستشفى أثبتت عدم تسجيل أي دخول أو خروج أو تنويم للزوجة

أو دخول لغرف العمليات والولادة بالمستشفى؛ “ما يؤكد أن الادعاء غير صحيح” وفقا للبيان.

وأكد البيان أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحسب الاختصاص، بعد ثبوت عدم صحة البلاغ.