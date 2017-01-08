السجن (5) سنوات لمواطن كتب اسم تنظيم “داعش” على الجدران

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم ، حكماً ابتدائياً بسجن مواطن 5 سنوات، لثبوت تأييده تنظيم “داعش” الإرهابي

وذلك من خلال قيامه بكتابة اسم التنظيم وقائده على الجدران، وترديده عند القبض عليه أنه من “داعش”.

وقال القاضي: “لكون المدعى عليه لم تردعه كل الأحكام السابقة عن أفعاله الإجرامية

فقد قررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه

ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات”.

كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرب المسكر وتعاطي الحبوب المخدرة

وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة.