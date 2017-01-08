(السعودية للكهرباء) تطلق حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن والسلامة
أطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الأحد، “الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية” في جميع مناطق المملكة
وذلك في إطار مبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها في نشر ثقافة الأمن والسلامة
ورفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع حول السلامة الكهربائية المنزلية داخلياً وخارجياً
وأفضل طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية.
وأفاد مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة السعودية للكهرباء ثامر السديري، أن الحملة تستمر 3 أشهر وتستمـد برامجها
من نظام السلامة العالمي “خمس نجوم” والذي تطبقه الشركة ضمن برنامجها للتحول الاستراتيجي المتسارع
وستبدأ بعدد من المدن الرئيسة مثل الرياض والدمام وجدة، ثم تنتقل إلى المناطق والمدن الأخرى تباعاً
بهدف تثقيف وتدريب المجتمع حول طرق التعامل مع المعدات الكهربائية في الأماكن العامة.
وأكد أنه سيتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها الدفاع المدني
وذلك في إطار التعاون الدائم مع الجهات ذات العلاقة في الدولة لضمان تبادل الخبرات والاستفادة القصوى للمواطنين والمقيمين
مشيراً إلى أن الحملة ستعمل من خلال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مسابقات توعوية وتوزيع هدايا في الأماكن العامة
إضافة لإقامة معارض تثقيفية متنقلة في المجمعات التجارية
وإقامة دورات وورش عمل ومحاضرات وعروض ترفيهية وزيارات مدرسية لتوعية الطلاب
بإجراءات ومعايير السلامة الكهربائية والطرق الصحيحة للتعامل مع الأجهزة الكهربائية.
التصنيف: محليات
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