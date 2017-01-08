أمير مكة يطلع على مقترحات تنفيذ طريق الملك فيصل الدائري بجدة
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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال اجتماع عقد بمكتبه في جدة، اليوم (الأحد), على الدراسات الخاصة بمقترح تنفيذ طريق الملك فيصل الدائري بمحافظة جدة.
وشاهد الفيصل الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، بجانب الخيارات المتاحة
لتنفيذ الطريق الذي يربط جنوب جدة بشمالها مروراً بشرق المحافظة.
ويتوقع أن يتولى القطاعان الحكومي والأهلي تنفيذ المشروع
تحت إشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة.
وسيتم تنفيذ الطريق بما يتوائم ورؤية المملكة 2030، التي تحث على تنفيذ المشاريع التنموية بمشاركة القطاع الخاص.
وسيعمل الطريق بعد تنفيذه على تحرير الحركة المرورية داخل مدينة جدة
من خلال تخفيف العبء المروري على طريق الحرمين الرابط بين مكة وجدة
كما يتوقع أن يُسهّل التنقل بين جنوبي وشرقي محافظة جدة، كونه سيخفف الازدحام في الطرقات الداخلية.
التصنيف: محليات
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