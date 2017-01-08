سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7138.86 نقطة
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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد ، منخفضاً 59.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7138.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 210 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة
سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, ووفا للتأمين, والاتحاد التجاري, وإتحاد الخليج, وسلامة الأكثر ارتفاعاً
أما أسهم شركات نماء للكيماويات, والدرع العربي, وبروج للتأمين, وأسمنت القصيم, والمجموعة السعودية
فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.66 % .
وكانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, ومسك, والأحساء, ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا بالكمية
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والدرع العربي, ودار الأركان, والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.
التصنيف: اقتصاد
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