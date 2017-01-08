أمانة الرياض تطلق خدمة إيصال التراخيص للمستفيدين عبر البريد
أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة طباعة التراخيص والوثائق وإيصالها بالبريد إلى المستفيدين في منازلهم وأماكن عملهم
وذلك ضمن خطة الأمانة لتيسير الحصول على خدماتها وتقليص أعداد المراجعين لها ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين
في إطار مبادرات التحول الوطني التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م في مجال العمل البلدي.
وأوضحت أمانة الرياض أن خدمة طباعة التراخيص والوثائق وإيصالها بالبريد، تشمل تراخيص المحلات مثل إصدار الرخص المهنية
الجديدة وتجديد الرخصة المهنية ونقل ملكيتها، كذلك معاملات تغيير النشاط ونقل الموقع وإضافة اللوحات الإعلانية
وإصدار بدل فاقد وتالف للرخص وإلغاء ترخيص المحلات وكذلك تعديل الرخص بالإضافة أو الحذف.
وتشمل الخدمة الجديدة كذلك تراخيص البناء مثل إصدار القرارات المساحية ورخصة إضافة المباني
وتعديل التراخيص السابقة وتجديدها، كذلك معاملات إصدار رخصة تسوير وتراخيص ترميم المباني القائمة
وتراخيص الهدم ومعاملات نقل ملكية رخص البناء وإصدار بدل تالف وفاقد لها.
وأشارت الأمانة أنه يمكن للمستفيدين من طلب هذه الخدمات تتبع مسار الوثائق عبر خدمة الاستعلام
عن الطلب من مركز طباعة وتوصيل الوثائق
وأكدت استمرار جهودها لتقديم جميع الخدمات إلكترونياً وتسهيل الإجراءات من أجل راحة المستفيدين من خدمات الأمانة والبلديات التابعة لها.
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