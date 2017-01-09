إطلاق أسماء شهداء الواجب على الشوارع بالمنطقة الجنوبية

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سمت بعض المحافظات بالمنطقة الجنوبية بعض الشوارع الرئيسية بأسماء شهداء الواجب ؛ عرفاناً بما يقدمه أبطال الجيش ورجال الأمن السعوديين من تضحيات من أجل مملكتنا الغالية

والذود عن أراضيها ضد أصحاب الفكر المنحرف والمعتدين على حدودها.

وكانت البداية من بلدية مركز وادي بن هشبل التابع لمحافظة خميس مشيط

التي بدأت في تسمية بعض الشوارع الرئيسية فيها بأسماء شهداء الواجب.

وأكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم القرني أن تسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب، أقل ما يمكن تقديمه لمن بذل نفسه

في سبيل خدمة دينه ووطنه من مختلف القطاعات الأمنية ورجال الجيش

وأشار إلى أن البلدية تفخر بمثل هذا العمل وتعده تكريمًا لهؤلاء الأبطال وتذكيرًا بما يقدّمونه من تضحيات للوطن والدفاع عنه.