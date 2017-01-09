مصر .. مقتل (9) جنود وإصابة (10) في هجوم انتحاري بسيارة نفايات

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قٌتل 9 جنود وأصيب 10 في هجوم استهدف اليوم الأثنين حاجزاً لقوات الأمن المصرية في مدينة العريش شمال سيناء

وقالت مصادر أمنية أن انفجارا وقع في كمين المطافي بالعريش شمال سيناء

أسفر عن مقتل 9 مجندين، بينهم ضابط، وإصابة 10 بينهم مدنيين تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

وأوضحت المصادر لـ”سكاي نيوز” أن انتحاريا يقود “شاحنة نفايات محملة بالمتفجرات” اصطدم بنقطة تفتيش أمنية خارج مقر

قبل أن يشن مسلحون آخرون هجوما أطلقوا خلاله “قذائف آر.بي.جي” على القوات الأمنية.

وأضافت أن “السيارة المستخدمة في الهجوم تابعة لمرفق النظافة” وكانت قد “سرقت منذ أسبوع من العريش”

وأشارت إلى ان التفجير أدى أيضا إلى “تدمير مبنى المقر المكون من طابق..”.

فيما نقلت “العربية” عن شهود عيان من سكان حي المساعيد ممن شاهدوا اللحظات الأولى لهجوم العريش

إن الهجوم بدأ بإطلاق قذائف “آر بي جي”، ثم دخول سيارة مفخخة اقتحمت الكمين

وسط إطلاق نار كثيف من قبل العناصر المسلحة.

وبعد الانفجار، اقتحمت العناصر المسلحة الكمين، وقامت بإطلاق النار على أفراد الكمين

وأصيب عدد من المدنيين جراء الهجوم.

هذا ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات لموقع الهجوم حيث تجري الاشتباكات حاليا

مع العناصر الإرهابية المسلحة فيما تقوم طائرات الأباتشي بتمشيط المنطقة.

وتشن قوات الجيش والشرطة عمليات مكثفة ضد الجماعات المتشددة بالمنطقة

ولاسيما تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي غير اسمه إلى “ولاية سيناء” بعد إعلان مبايعة داعش، وتنبى معظم الهجمات.