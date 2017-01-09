وفاة طالبة دهسًا أمام مدرستها بصبيا

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توفيت صباح اليوم الاثنين، طالبة بمدرسة أبو السلع الابتدائية في صبيا، دهسًا من قِبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها بعد نزولها من الحافلة.

وقالت إدارة تعليم صبيا في بيان لها، إن ابنتها الطالبة “ليلى بنت محمد حديدي”، تدرس بالصف الثالث الابتدائي

بمدرسة أبو السلع الابتدائية للبنات، توفيت صباح اليوم الاثنين دهساً من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها

بعد نزولها من الباص، وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة، وفارقت الحياة أثناء وصولها المستشفى.

وقدم مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة “ليلى حديدي” ولكافة منسوبات المدرسة.