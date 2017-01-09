ارتفاع عدد ابتكارات متدربي الكليات التقنية بنسبة 25%

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أعلنت مؤسسة التدريب التقني والمهني ، عن ارتفاع عدد الابتكارات لمتدربي الكليات والمعاهد التقنية المقدمة في مسابقات الابتكارات التي تقيمها المؤسسة من 40 إلى 250 ابتكارًا، بزيادة سنوية قدرها حوالي 25%، على مدى العشرة أعوام الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي لمؤسسة التدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل حالياً على مشروع تطوير الموهبة

والابتكار بالكليات والمعاهد ، بتوفير المعامل والورش المجهزة لمساعدة المتدربين الموهوبين على تنفيذ ابتكاراتهم

بمساعدة المدربين المتخصصين الذين يقومون بدورهم في تقديم الاستشارات الفنية ودعم المتدربين.

وأضاف العتيبي أن أبرز ابتكارات المتدربين خلال الفترة الماضية تركزت في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا

وأشار إلي أن المؤسسة تعمل على تنظيم المسابقات والجوائز المحلية للمبتكرين في مختلف المجالات التقنية والمهنية

بشكل دوري وتحرص على مشاركتهم في المحافل والمعارض والمسابقات الدولية للابتكارات

وأكد أنها تعمل على تهيئة الفرص للمتدربين المبتكرين لتسويق ابتكاراتهم وتبنيها من قبل الجهات الداعمة.

وقال العتيبي أن اهتمام المؤسسة بجوانب الابتكار والموهبة لا يقتصر فقط على المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد التقنية

بل يشمل بقية فئة الشباب من المجتمع، حيث تقيم المؤسسة بشكل دوري المسابقة الوطنية للمهارات

بهدف التوعية بأهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع

وأشار إلي أن المسابقة الوطنية ستنعقد هذا العام في مدينة جدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 23 – 25 جمادى الأولى 1438هـ