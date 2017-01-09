الحملة السعودية توزع الكسوة الشتوية على 1080 سوريًا في تركيا

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وزعت الحملة الوطنية السعودية الكسوة الشتوية على 1080 لاجئًا سوريًا في منطقة التن اوز التركية، وذلك ضمن المحطة الـ 44 من المشروع الموسمي “شقيقي دفؤك هدفي 4”.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة، أنه جرى توزيع 3.248 قطعة شتوية على اللاجئين السوريين في تركيا

شملت البطانيات الكبيرة وبطانيات الأطفال و الجاكيتات و الكنزات و الطقم الشتوي و الشال النسائي

بالإضافة إلى إدخال الجزء المخصص للأشقاء النازحين في الشمال السوري في منطقة حلب وريفها، وإدلب وريفها.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة تحرص

على إيلاء الشقيق السوري اهتمامًا بالغًا، مستمدة ذلك من ديننا الحنيف الذي يحث على إغاثة الملهوف

والوقوف مع المحتاج، مبينًا أن الحملة ستستمر في توزيع الكسوة بكل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري.