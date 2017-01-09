ضبط 623 ألف قرص إمفيتامين في طريقها إلى جدة

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تمكن رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين ، من ضبط ٦٢٣٠٠٠ ألف قرص أمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك إلى جدة، وقبضوا على المتورط فيها.

وذكرت وزارة الداخلية، عبر حسابها على تويتر أن “رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة

يضبطون ٦٢٣٠٠٠ قرص إمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك الى جدة، ويقبضون على المتورط فيها”

ونشرت مجموعة صور تظهر عملية توقيف شاحنة محملة بأحد النباتات وبداخلها كميات كبيرة من أقراص الأمفيتامين