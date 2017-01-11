الربيعة: إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر على “الصحة” وحدها

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قال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر على “الصحة” وحدها، وهي دور متكامل مع العديد من الجهات مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر، وغيرها .

وأضاف الربيعة لدى افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تفعيل مراكز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، أن غالب الناس

لا يهتمون بالكوارث والطوارئ إلا بعد حدوثها

وشدد على ضرورة الاهتمام بعقد ورش العمل والخروج بتوصيات متميزة في إطار إدارة الأزمات والكوارث الصحية.

من جانبها أوضحت الصحة أن الاستجابة للطوارئ تحتاج إلى تطوير ومتابعة مستمرة لتحقيق الأهداف منها في حالات الطوارئ .

مبينة أنها استفادت من العديد من الخبرات في قطاعات حكومية وخاصة

كما عقدت عدداً من ورش العمل للمساهمة في تطوير خططها وإدارة الكوارث والأزمات الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة واعتماد توصيات تفعيل غرفة القيادة والتحكم الشاملة

لجميع المخاطر على جميع مستويات وزارة الصحة وكذلك اعتماد توصيات البنية التحتية

وتصميم غرفة القيادة والتحكم، وتحديد مصادر البيانات وآلية الحصول عليها وعرضها

وتدريب القيادات والكوادر البشرية على مبدأ مواجهة الكوارث والأزمات

وتحديد الخطط والحوكمة لوزارة الصحة للتعامل مع الكوارث وتوضيح آلية الارتباط بالجهات الأخرى.