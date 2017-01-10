بدء توزيع تراخيص عربات الأطعمة للأفراد في الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض ، عن شروعها في منح تراخيص نشاط عربات الأطعمة للمستثمرين الأفراد السعوديين في مقر الإدارة العامة لصحة البيئة في حي المروج .

أوضحت الأمانة أن شروط الحصول على تراخيص نشاط العربات التي تزاول مهنة بيع الأطعمة والمشروبات

تتضمّن اشتراطات عامة، ومنها أن يقتصر الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات

ويُمنح الترخيص للأفراد السعوديّين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلّبات السلامة

والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، وتركيب جهاز تتبّع للعربة.

وحدّدت الأمانة اشتراطات خاصة لمواقع وجود هذه العربات، حيث تتضمّن أن تكون ممارسة النشاط في المواقع المحدّدة

من قبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل، والمدارس، والمحلات التجارية، أو التجوّل داخل الأحياء السكنية

وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يمثّل إعاقة أو إرباك لحركة المرور

وعدم بقاء العربة بشكلٍ دائم في الموقع ومغادرتها بعد انتهاء العمل.