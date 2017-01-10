دراسة: التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنوياً

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كشفت دراسة حديثة عن أن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنويا وقالت إن عدد من تودي بحياتهم عادة التدخين سيرتفع بمقدار الثلث بحلول العام 2030

وأشارت الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان اليوم “الثلاثاء” إلي أن تكلفة التدخين

تفوق بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ والتي قدرتها منظمة الصحة العالمية

بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

وتوقعت الدراسة ازدياد عدد الوفيات المرتبطة بالتدخين من نحو ستة ملايين حالة وفاة سنويا إلى نحو

ثمانية ملايين وفاة سنويا بحلول عام 2030 ونوهت إلي أن أكثر من 80 بالمئة

من هذه الوفيات سيكونون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل».

ويقول خبراء صحة إن التدخين هو أكبر سبب للوفاة يمكن الوقاية منه على مستوى العالم.

ورجحت الدراسة التي راجعها أكثر من 70 خبيرا في العلم أن التدخين مسؤول على ما يزيد

على تريليون دولار من تكاليف الرعاية الصحية والإنتاجية المهدرة سنويا».

وتوقعت الدراسة أن تستمر التكاليف الاقتصادية في الزيادة

وأنه على الرغم من أن الحكومات لديها أدوات لتقليص استخدام التبغ والوفيات المرتبطة به

فإن معظمها تقاعس إلى حد بعيد عن استخدام تلك الأدوات بكفاءة.

وأضافت الدراسة “مخاوف الحكومات من أن يكون للرقابة على صناعة التبغ تأثير معاكس

على الاقتصاد لا تبرره الأدلة. العلم واضح. حان وقت التحرك”.